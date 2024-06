Apesar da cirurgia realizada por Marrone, Bruno seguirá com show no MCJ. O cantor Marrone precisou fazer uma cirurgia de urgência, nesta segunda-feira (17), devido a um glaucoma avançado. Além de comunicar sobre o procedimento, o perfil oficial da dupla no instagram confirmou que nenhum show que já estava marcado será cancelado e que o cantor Bruno seguirá cumprindo a agenda. Em Mossoró, show da dupla está marcado para acontecer nesta sexta-feira (21), no polo Estação das Artes do Mossoró Cidade Junina.

O show da dupla Bruno e Marrone irá acontecer normalmente no Mossoró Cidade Junina, mas apenas com a presença do cantor Bruno. A apresentação está marcada para a próxima sexta-feira (21).

A informação foi confirmada pela assessoria da dupla. Em nota, publicada no perfil oficial no Instagram, a equipe informou que o cantor Marrone precisou fazer uma cirurgia de urgência, nesta segunda-feira (17), devido a um glaucoma avançado.

A nota ainda informou que a cirurgia foi um sucesso e que o cantor passa bem. No entanto, terá que permanecer afastado dos palcos pelos próximos 15 dias, o que impede a participação dele no show do MCJ.

Ainda segundo a assessoria, nenhum show que já estava marcado será cancelado. O cantor Bruno seguirá cumprindo a agenda sozinho.

Além de Bruno, também sobem ao palco da Estação das Artes na sexta-feira (21) as cantoras Simone Mendes e Raphaela Santos.