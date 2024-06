Ezequiel Ferreira garante apoio da ALRN a cursos de qualificação para forças de segurança

Os cursos voltados para os profissionais da segurança têm como objetivo contribuir para a melhoria dos serviços prestados para a população potiguar, melhorando a gestão dos órgãos deste setor. A primeira turma teve início em 2019 e, desde então, as atividades vêm sendo mantidas para ampliar a qualificação dos servidores. “Da parte da Assembleia, o que pudermos fazer para contribuir com a melhoria do trabalho das forças de segurança será feito”, disse Ezequiel durante o encontro.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte manterá seu apoio a realização dos cursos de pós-graduação e especialização para membros das forças de segurança do Estado. A garantia foi dada pelo presidente da Casa, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), em reunião com a cúpula da segurança pública potiguar, realizada nesta terça-feira (18).

“Da parte da Assembleia, o que pudermos fazer para contribuir com a melhoria do trabalho das forças de segurança será feito. Reconhecemos a importância do trabalho de todos os profissionais que se dedicam a este setor que é fundamental para a sociedade do nosso Estado”, disse Ezequiel durante o encontro.

O secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Francisco Araújo, agradeceu ao apoio do Legislativo e ressaltou a importância da continuidade do convênio firmado entre as instituições para a realização dos cursos de aperfeiçoamento. “Através da sensibilidade do presidente Ezequiel Ferreira e dos demais deputados está sendo dada a oportunidade de qualificação para os profissionais que se dedicam a segurança”, destacou.

Ainda de acordo com o secretário, a ALRN é a única no país a investir em cursos de capacitação para profissionais da área de segurança, que podem atuar no Itep, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. No encontro, Araújo aproveitou ainda para apresentar um panorama do trabalho realizado até agora na pasta.

Os cursos voltados para os profissionais da segurança têm como objetivo contribuir para a melhoria dos serviços prestados para a população potiguar, melhorando a gestão dos órgãos deste setor. A primeira turma teve início em 2019 e, desde então, as atividades vêm sendo mantidas para ampliar a qualificação dos servidores.

Também participaram da reunião o comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, coronel Alarico Azevedo; e o sub-comandante geral do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Franklin Araújo. O encontro ainda contou com a presença do diretor-geral da Assembleia Legislativa, Augusto Viveiros.