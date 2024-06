Saúde de Mossoró registrou mais de 100 atendimento na segunda semana de MCJ. Os dados são da Secretaria de Saúde, registrados em três dias de festas nos polos do evento. Ao todo, foram 105 atendimentos, realizados de quinta-feira (13) a sábado (15). “Nossas equipes trabalham em todos os polos do 'Mossoró Cidade Junina' para garantir assistência médica e saúde para todas as pessoas, mossoroenses e turistas. Contamos com equipes com médicos, enfermeiros, ambulâncias e toda uma estrutura adequada para receber os pacientes, dando o suporte necessário com medicamentos e equipamentos a disposição”, ressaltou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

A Prefeitura de Mossoró segue disponibilizando atendimento médico e assistência em saúde durante todo o “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2024. Neste segundo fim de semana de shows no Polo Estação das Artes Elizeu Ventania, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou pouco mais de 100 atendimentos em três dias.

Segundo os dados da SMS, em três dias de festas foram registrados 105 atendimentos. Os números compreendem de quinta-feira a sábado.

Na quinta-feira (13), as equipes realizaram 24 atendimentos. Na sexta-feira (14), foram 54 atendimentos. Já no sábado (15), 27 atendimentos foram efetuados pelas equipes de saúde.

“Nossas equipes trabalham em todos os polos do 'Mossoró Cidade Junina' para garantir assistência médica e saúde para todas as pessoas, mossoroenses e turistas. Contamos com equipes com médicos, enfermeiros, ambulâncias e toda uma estrutura adequada para receber os pacientes, dando o suporte necessário com medicamentos e equipamentos a disposição”, ressaltou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

VACINAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró também disponibiliza vacinação nos polos do “Mossoró Cidade Junina”. De quarta-feira (12) até o domingo (16), equipes de saúde estiveram imunizando o público, num trabalho estratégico de atualização do esquema vacinal.

De acordo com dados da Coordenação de Imunizações do município, 710 doses de vacinas foram aplicadas nesse período. Entre as vacinas: Influenza, Covid-19, poliomielite e outras que compõem o calendário de rotina.