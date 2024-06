Poço 19 só deve voltar a funcionar nesta quarta-feira (19); equipamento abastece 5 bairros

A previsão inicial da Caern era retomar o fornecimento de água para os bairros de Abolição IV e V, Pousada das Thermas, Santa Delmira e região do Quintas do Lago na noite desta terça-feira (18), mas o serviço precisou ser reprogramado em 24 horas, ou seja, retomada do abastecimento até a noite desta quarta-feira (19). Após religado o sistema, normalização em até 48 horas.