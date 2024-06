MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 19/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Gestão de Allyson Bezerra vence prêmio Band cidades Excelentes no RN; também ficou em primeiro lugar na categoria de Saúde e Bem-estar

Terceira semana do MCJ segue com atrações diversificadas e programação para todos os públicos

Apesar da cirurgia realizada por Marrone, Bruno seguirá com show no MCJ

Saúde de Mossoró registrou mais de 100 atendimentos na segunda semana de MCJ

Ações culturais em Mossoró receberão investimento de mais de R$ 1,8 milhões via lei Audir Blanc

Obras do CAPS do Alto da Conceição estão adiantadas; equipamento faz parte do “Mossoró Realiza”

Campanha contra poliomielite é prorrogada até 30 de junho; confira pontos extras de vacinação em Mossoró

Poço 19 deve voltar a funcionar nesta quarta-feira (19); equipamento abastece 5 bairros

Novo PAC: Governo federal garante R$ 24 milhões para obras e investimentos na Ufersa

ESTADO

Seminário nacional de Mulheridades e cultura estimula participação feminina na construção de políticas públicas

Centro de Distribuição Internacional dos Correio no RN deve ficar pronto em julho

Ezequiel Ferreira garante apoio da ALRN a cursos de qualificação para forças de segurança

Gestão de Lidiane Marques conquista o 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Governança, Eficiência fiscal e Transparência, entre todos os municípios potiguares com menos de 30 mil habitantes.

POLÍCIA

Andarilho é encontrado morto em calçada no município de Pau dos Ferros; polícia investiga grupo de menores

Advogado e dois integrantes de facção são presos por ameaçar policiais penais em Natal

NACIONAL

Por unanimidade, Turma do STF aceita denúncia contra acusados de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes

Lula sanciona PL que cria plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica

Rogério Marinho se afasta do posto no Senado para reforçar as campanhas candidatos do PL no Rio Grande do Norte

Campos Neto tem lado político e trabalha para prejudicar o País, diz Lula reclamando das taxas de juros alta