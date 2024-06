Presidente Dutra terá intervenção nesta quinta (20); condutores devem buscar vias alternativas. A interdição acontecerá a partir das 7h, nos trechos do sentido Centro até as proximidades da concessionária Motoeste Honda. A ação acontece em virtude das obras de infraestrutura, que serão realizadas pela Prefeitura de Mossoró, contemplando a duplicação das pontes. A previsão da Secretaria é que as ruas permaneçam interditadas para veículos até as 12h.

Condutores de veículos que costumam circular pela avenida Presidente Dutra, nos trechos do sentido Centro até as proximidades da concessionária Motoeste Honda, deverão ficar atentos às mudanças no trânsito que ocorrem a partir das 7h desta quinta-feira, 20.

A Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) estará realizando intervenções nesse trecho.

A ação será necessária em virtude das obras de infraestrutura, que serão realizadas pela Prefeitura de Mossoró, contemplando a duplicação das pontes, com intervenção iniciada pela manhã, às 7h. A previsão da Secretaria é que as ruas permaneçam interditadas para veículos até as 12h.

“Você, motorista, fique atento a essa situação. A gente orienta que as pessoas procurem outro caminho para poderem se deslocar sem nenhum problema. Porém, se você for até o local, a gente pede para ir em baixa velocidade, sempre mantendo a atenção e também dando prioridade ao pedestre e respeitando a sinalização”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do Município, Luís Correia.

Durante esse período, o trânsito na via funcionará na modalidade “Pare” e “Siga”. A equipe dos agentes de trânsito estará disponível para contribuir no controle de tráfego e no auxílio dos motoristas no direcionamento de rotas alternativas. Os agentes também poderão ser acionados por meio do número 156.