ALRN debate Ações do DNIT e Melhoramento da Malha Rodoviária no RN

A retomada de ações e obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) pelo governo federal, no RN, são os temas da próxima audiência pública da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O debate é iniciativa do mandato da deputada Divaneide Basílio (PT) e vai ser realizado nesta quinta-feira (20), no auditório Cortez Pereira, sede da ALRN.

"A autarquia vem sendo referência de competência institucional e técnica, promovendo, sempre, o compromisso com a integridade do órgão para com a sociedade. Neste debate o DNIT irá explanar sobre as obras que estão sendo realizadas no RN, seu andamento e prazos", justificou a deputada.

Confirmaram presença o diretor executivo do DNIT, Carlos Barros, o superintendente regional Getúlio Batista e o deputado federal Fernando Mineiro (PT), além de outros gestores. Divaneide exemplificou com obras como a implementação de um sistema avançado de fiscalização em tempo real e automatizado dos veículos pesados, a manutenção na BR-304, o novo asfalto da rotatória do Thermas em Mossoró.

Outras obras são a recuperação total do pavimento da BR-405, reabilitação da Ponte de Igapó na BR-101, dentre tantas outras ações. "Queremos que a Assembleia Legislativa contribua com esse debate de extrema relevância para o RN e o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária", disse Divaneide.