Mossoró conquista o 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes pelo 4º ano consecutivo

O Município de Mossoró conquistou o primeiro lugar de destaque no Prêmio Band Cidades Excelentes 2024. Pelo 4º ano consecutivo, Mossoró sai na frente e conquista novamente a primeira colocação geral do prêmio. Promovido nesta terça-feira (18) pelo grupo Bandeirantes de Comunicação e Instituto Áquila, o prêmio avaliou municípios do Estado em 72 indicadores, considerando seis pilares.

Para premiar os municípios, o Instituto Áquila considera o Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA), que neste ano incorporou novos indicadores ao prêmio, saindo de 67 para 72. A novidade é que o Índice fez uma avaliação criteriosa não somente de 2024, mas dos últimos quatro anos de gestão.

Na Saúde, Mossoró é exemplo em modelo de gestão. São investimentos importantes, como novos equipamentos para exames (tomógrafo, raio-x), médicos nas UBSs e 24h nas Unidades de Pronto Atendimento; cirurgias em ritmo acelerado; implantação do Centro de Reabilitação (CER); efetivação de concurso público na saúde para 330 vagas; atenção especial ao servidor, com reajuste de salários e plantões; além de novas ambulâncias e frota de veículos para melhor atender à população.

Também é destaque na Saúde, a construção de 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs); construção da Policlínica Municipal e de quarto Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs).

O Prêmio Band Cidades Excelentes tem como proposta analisar, incentivar, reconhecer e valorizar as políticas de desenvolvimento e gestão pública dos municípios, evidenciando a eficiência dos serviços prestados à população.

Neste ano, a premiação contou com a edição especial “evolução”, que considerou o progresso dos municípios nos seguintes pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; Infraestrutura e Mobilidade; Saúde e Bem Estar; Educação; e Sustentabilidade.

A cerimônia de entrega dos prêmios ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), em Natal-RN. A premiação contou com a presença de prefeitos dos municípios potiguares e secretários municipais, além de deputados estaduais, jornalistas e convidados.