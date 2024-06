Festa de Sant’Ana 2024: Campo Grande prepara a maior homenagem à avó de Jesus

Prefeito Bibi de Nenca anunciou as 30 atrações culturais que vão se apresentar nos onze dias de festa na cidade de Campo Grande-RN, em homenagem a padroeira do município: Sant'Ana. A Festa será uma celebração da fé e da cultura local no período de 18 a 28 de julho. É uma oportunidade para os moradores e visitantes de Campo Grande vivenciarem a devoção à avó de Jesus Cristo, enquanto aproveitam uma programação rica e diversificada.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande-RN, junto com uma comissão organizadora e sob a liderança do prefeito Bibi de Nenca, apresenta a Festa de Sant’Ana 2024, que será realizada no período de 18 a 28 de julho de 2024. Este evento é a maior celebração em homenagem à avó de Jesus Cristo no estado do Rio Grande do Norte, prometendo 11 dias de muita música, cultura e devoção.



Um dos pontos fortes desta edição é a valorização dos artistas locais. A Festa de Sant’Ana - Shows 2024 oferece uma oportunidade para que talentos da região possam se destacar e mostrar toda a riqueza cultural e musical que possuem. Isso fortalece a identidade e o orgulho da comunidade, promovendo a cultura local e celebrando os músicos e artistas da terra.

A programação da Festa de Sant’Ana - Shows 2024 é variada e acessível a todos, com 30 atrações musicais que garantem entretenimento de qualidade. A estrutura do evento é a maior já vista, proporcionando conforto e segurança para todos os participantes. A comissão organizadora e o prefeito Bibi de Nenca trabalharam arduamente para oferecer uma experiência única e memorável.

A Festa de Sant’Ana 2024 é mais do que um evento de entretenimento; é uma celebração da fé e da cultura local. É uma oportunidade para os moradores e visitantes de Campo Grande vivenciarem a devoção à avó de Jesus Cristo, enquanto aproveitam uma programação rica e diversificada. A maior e mais emocionante Festa de Sant’Ana - Shows 2024 promete criar momentos inesquecíveis, onde tradição e modernidade se encontram.