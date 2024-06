Gestão da prefeita de Tibau Lidiane Marques, é 1º lugar no Prêmio Band Cidades

Tibau foi a única cidade da região, além de Mossoró, a receber a premiação. "Com muito trabalho, dedicação e responsabilidade, estamos fazendo história, como a gestão mais transparente que Tibau já viu, e com investimentos em infraestrutura também nunca antes vistos em nossa cidade. É um novo tempo, de muitas realizações e avanços. E vem muito mais pela frente. Agradeço a nossas equipes e, principalmente, ao povo de Tibau por confiar no nosso trabalho", destacou Lidiane Marques.

A gestão da prefeita Lidiane Marques recebeu na noite desta terça-feira (18), o Prêmio Band Cidades Excelentes - Edição Evolução, obtendo o 1º lugar na categoria "Governança, Eficiência Fiscal e Transparência" entre os municípios potiguares com menos de 30 mil habitantes. O trabalho da prefeita também foi premiado na categoria "Infraestrutura e Mobilidade Urbana", em que alcançou o 2º lugar.





Tibau foi a única cidade da região, além de Mossoró, a receber a premiação. "Com muito trabalho, dedicação e responsabilidade, estamos fazendo história, como a gestão mais transparente que Tibau já viu, e com investimentos em infraestrutura também nunca antes vistos em nossa cidade. É um novo tempo, de muitas realizações e avanços. E vem muito mais pela frente. Agradeço a nossas equipes e, principalmente, ao povo de Tibau por confiar no nosso trabalho", destacou Lidiane Marques.





Com iniciativas como o Programa Avança Tibau (PAT), criado por Lidiane, a cidade se transformou em um verdadeiro canteiro de obras, melhorando a mobilidade urbana e trazendo uma série de benefícios para a população. "Estamos realizando, por exemplo, o maior investimento em pavimentação na história de Tibau. E tudo isso graças a um trabalho sério, responsável, eficiente e transparente, como reconheceu o Prêmio Band Cidades Excelentes", pontuou a prefeita.





O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila. O concurso compreende todos os 5.570 municípios. A avaliação para escolha dos municípios vencedores ampara-se no ranking do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), plataforma desenvolvida pelo Instituto. Este ano, o Prêmio avaliou a evolução dos municípios no período de 2021 a 2024.





Com seis pilares, Governança, Eficiência fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, a ferramenta consolida 72 indicadores a partir de fontes públicas.