Trabalho de manutenção no poço 6B deixa quatro bairros sem abastecimento em Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou na tarde desta quinta- feira (20), que está trabalhando na manutenção do poço e a previsão é religar o sistema até o final da tarde de sábado (22). A normalização ocorre em até 48 horas, após o poço voltar a funcionar. O poço 6B abastece os bairros Nova Betânia, Bela Vista, e Aeroporto I e II.

Os bairros Nova Betânia, Bela Vista, e Aeroporto I e II estão com abastecimento de água suspenso. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou na tarde desta quinta- feira (20), que está trabalhando na manutenção do poço e a previsão é religar o sistema até o final da tarde de sábado (22).

A normalização ocorre em até 48 horas, após o poço voltar a funcionar.

Poço 19

A Caern informa ainda que o poço 19 foi religado na tarde desta quinta-feira (20). A normalização do abastecimento para os bairros Abolição IV e V, Pousada das Thermas, Santa Delmira e região do Quintas do Lago ocorre nas próximas 48 horas.a