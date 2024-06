Fãs aguardam ansiosos por show da dupla Jorge & Mateus na Estação das Artes. O show da dupla goiana acontece nesta quinta-feira (20), no Mossoró Cidade Junina, após um hiato de quase dez anos sem apresentações na cidade. “Eu acho que o sentimento de qualquer fã da dupla tá sendo o mesmo, uma mistura de ansiedade com alegria, porque saber que eles vão fazer show aqui na cidade, depois de tanto tempo, é muito bom”, disse a publicitária Larissa Franco. Além de Jorge & Mateus, também sobem ao palco da Estação na noite de hoje os cantores Rey Vaqueiro, Ávine Vinny e Maycon Miller; confira a programação completa no MCJ nesta quinta.

Os shows no Polo Estação das Artes continuam na noite desta quinta-feira (20) e a grande expectativa dos fãs é para a apresentação dos cantores Jorge & Mateus.

A dupla goiana sobe ao palco do polo principal do Mossoró Cidade Junina, após um hiato de quase dez anos sem apresentações na cidade. A última vez que eles fizeram show em Mossoró foi em 2015.

Os fãs comemoram a vinda da dupla, afirmando que é uma alegria poder vê-los sem precisarem fazer deslocamentos para outras cidades.

“Eu acho que o sentimento de qualquer fã da dupla tá sendo o mesmo, uma mistura de ansiedade com alegria, porque saber que eles vão fazer show aqui na cidade, depois de tanto tempo, é muito bom. E olhe que eu assisti um show deles agora em dezembro de 2023, rs. Tô super animada, mesmo imaginando uma superlotação, espero que seja ótimo”, disse a publicitária Larissa Franco.

“Ansioso pelo show deles, o dia mais esperado desse MCJ, tomara que toquem todas as antigas para a galera poder roer com força!”, disse o turismólogo Hamilton Melo, outro fã da dupla.

Naianne Sati diz que acompanha a dupla desde o início da carreira e brinca dizendo que está tão ansiosa para o show que já está ficando sem voz antecipadamente.

“Sou fã desde o início deles, gosto de verdade! Me identifico com as músicas e como elas se encaixam nas nossas vidas em diferentes fases. As expectativas estão enormes. Faz muito tempo que eles não vêm a Mossoró, né?!”.



Os shows nesta noite começam às 19h, com apresentação de Maycon Miller. Na sequência, se apresentam o cantor Rey Vaqueiro (20h30), a dupla Jorge & Mateus (22h30) e o cantor Ávine Vinny fechando às 0h30.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS OUTROS POLOS DO MCJ NESTA QUINTA

Polo Poeta Antônio Francisco

Local: Memorial da Resistência

18h - Oliveira Marcks Forrozeiro

19h - Jampinha e Pisada Diferente

20h - Talokudo

Polo Igreja de São João

Local: Rua Felipe Camarão

Luiz Henrique

Polo Cidadela

Local: Avenida Alberto Maranhão

Palco 01 - a partir das 23h30

Mobydick

Carlos Júnior e Banda

Palco 02 - a partir das 21h30

Kelly Silva

Banda Akarajazz

Polo Circo do Forró

Local: Praça da Convivência

Milenny Souza

Polo Arena Deodete Dias - Festival de Quadrilhas

Local: Corredor Cultural

Festival Interestadual Estilizado

Polo Chuva de Bala no País de Mossoró

Local: Igreja São Vicente

Anima Chuva - A partir das 20h

Aline Rocha

Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró - a partir das 21h