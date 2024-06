MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 21/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

Mossoró

MCJ tem mais uma noite histórica com shows de Jorge e Mateus, Ávine Vinny, Rey Vaqueiro e Maycon Miller

Festival Interestadual de Quadrilhas movimenta Arena Deodete Dias neste fim de semana

Trabalho de manutenção no poço 6B deixa os bairros Bela Vista, Aeroporto I e II e Nova Betânia sem água em Mossoró; Abastecimento nos abolições IV, V e Pousada das Thermas e Santa Delmira está se normalizando nestas 36 horas

PMM abre vagas para o projeto “Jovem Promessa da Ginástica”; inscrições começam na segunda

ESTADO

Deputados formam grupo para acompanhar recuperação da malha viária no RN

Servidores da Ufersa e do IFRN aceitam propostas do Governo Federal e dedidem encerrar greves

Mais de 795 mil automóveis no RN estão circulando com o Licenciamento Veicular 2024 vencido

POLÍCIA

Mossoró é a 11ª cidade mais violenta do Brasil, segundo pesquisa do Atlas da Violência 2024

Sete assassinados e dois baleados em praça pública da cidade de Viçosa no Estado do Ceará; Governo do Estado suspeita de guerra entre Comando Vermelho e PCC

NACIONAL

“Quem perde é o Brasil”, diz Lula sobre manutenção da taxa de juros em 10,5% pelo Copom

Após voto de Toffoli, STF continua sem decisão sobre porte de maconha; placar tá 5 a 3 pela descriminalização e o julgamento está suspenso

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pega fogo; Curto circuito pode ter sido a origem do fogo; Deputados reclamam que Sirene não disparou