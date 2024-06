"Foi maravilhoso. Parabéns pela festa. Muito organizada. Muito bonita”, disse o cantor Jorge.

O "Mossoró Cidade Junina" 2024 viveu mais uma noite histórica com shows inesquecíveis em seu palco principal, no Polo Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania.

Se apresentaram na noite desta quinta (20) e madrugada desta sexta-feira (21) atrações como Maycon Miller, Rey Vaqueiro, Jorge e Mateus e Ávine Vinny. Para a dupla Jorge e Mateus, que não participava do São João mais cultural do mundo desde 2015, o reencontro com o público formado por mossoroenses e turistas foi especial.

"Foi maravilhoso. Parabéns pela festa. Muito organizada. Muito bonita. A gente foi recebido com muito carinho, o pessoal cantou tudo com a gente, então realmente essa noite, para nós, foi mais que especial. A gente está começando no São João hoje e não podia começar de uma forma melhor, em uma cidade que a gente já esteve algumas vezes, mas já tem muito tempo que não vem, então queremos agradecer a todo o público de Mossoró por esse carinho, pelo show que deram hoje", afirmou Jorge.

"Uma cidade muito querida por nós. Como Jorge disse, foi uma noite especial. A gente viu muita criança, muita gente que com certeza não veio ao show na última vez que a gente esteve aqui, e essa renovação é muito bacana. Tomara que a gente esteja aqui (novamente) o mais breve possível", complementou Mateus.

Quem também reencontrou o público mossorense e os turistas que aproveitam o São João mais cultural do mundo foi o cantor Ávine Vinny.

"É muito bom estar aqui em Mossoró mais uma vez. A gente sempre se sente em casa aqui, pertinho do nosso estado, Ceará, nossa cidade Fortaleza. E é muito bacana a gente estar nessa parte aqui, realmente cultural. Mossoró é muito sobre nosso forró. É muito gratificante estar fazendo um show nesse grande São João", comentou o artista.

Já o cantor Rey Vaqueiro se apresentou pela primeira vez no palco principal do "Mossoró Cidade Junina".

"É uma satisfação enorme, para a gente que está na batalha, todo mundo eu acho que sonha em subir em um dos maiores palcos que o forró tem hoje, o 'Mossoró Cidade Junina'. É só gratidão mesmo, obrigado Mossoró, obrigado meu povo, estamos juntos e vamos embora fazer forró", afirmou.

De Mossoró, o cantor Maycon Miller foi o responsável por abrir a programação desta quinta-feira (20) no Polo Estação das Artes.

"Não teria palavras para mensurar esse momento, é uma alegria que não cabe dentro do peito poder participar desse evento. Estar nesse palco maravilhoso é uma coisa que eu sonhava desde quando eu tinha 9 anos de idade. É muito gratificante saber que a Prefeitura está se preocupando com os artistas da terra e colocando a gente para mostrar o nosso trabalho no palco principal da Estação das Artes", relatou.

O público marcou presença de forma expressiva na Estação. De Recife, Jéssica Silva fez questão de chegar cedo para garantir o lugar mais próximo da dupla que é fã: Jorge e Mateus.

"Sempre acompanho o show. Estou em Mossoró e amanhã vou para a Campina Grande, e depois em Bananeiras. Primeira vez (no 'Mossoró Cidade Junina') e estou adorando também. A estrutura está maravilhosa", pontuou. Também de Recife, Rosana Maria veio aproveitar a noite do MCJ. "Jorge e Mateus são tudo. A gente está acompanhando eles por todo o Brasil. Estou adorando (o evento). Bem organizado", frisou a turista.

Rosângela de Melo veio da vizinha Areia Branca também por um motivo especial: ver de perto a dupla Jorge e Mateus.

"Estou achando ótimo. Primeira vez aqui. Estou achando bem organizado. Que eles façam um bom show e que seja tudo de bom pra nós", disse, antes da dupla subir ao palco.

A mossoroense Ramona Melo foi mais uma fã de Jorge e Mateus a chegar cedo na Estação das Artes. "Foi minha primeira noite no 'Mossoró Cidade Junina', e a melhor noite, realizei meu sonho", relatou.

A programação do São João mais cultural do mundo segue nesta sexta-feira (21) em seus diferentes polos. Na Estação das Artes, a animação ficará por conta de Jackson Menezes, Raphaela Santos, Simone Mendes e Bruno (da dupla Bruno e Marrone), com shows começando a partir das 20h.