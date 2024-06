“Mossoró segue avançando nas cirurgias gerais e ginecológicas”, diz Morgana Dantas

A secretária de Saúde de Mossoró avaliou positivamente o avanço que vem sendo promovido por meio do mutirão de cirurgias ginecológicas e gerais. Os procedimentos são realizados no Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC), em parceria com a APAMIM. Nesta semana, as cirurgias foram realizadas na quarta-feira (20) e nesta sexta-feira (22).