MS reforça a importância da vacinação contra a gripe; mais de 685 mil doses já foram aplicadas no RN. Em maio, o Ministério da Saúde recomendou a vacinação contra a Influenza para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. A campanha foi antecipada devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A pasta enfatiza a necessidade de que todas as pessoas se imunizem. Especialmente, as consideradas do público-alvo para a vacina. Em 2023, apenas 48% do público-alvo foi vacinado no Rio Grande do Norte.

O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe com a chegada do inverno nesta quinta-feira (20). Em maio, a pasta recomendou a vacinação contra a Influenza para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade.

A campanha foi antecipada devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Até o momento, mais de 685 mil doses foram aplicadas no Rio Grande do Norte. Em 2023, 48% do público-alvo foi vacinado no estado.

O ministério enfatiza a necessidade de que todas as pessoas se imunizem. Especialmente, as consideradas do público-alvo para a vacina. Entre elas estão: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas; idosos com 60 anos ou mais; e pessoas em situação de rua. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

A campanha de vacinação contra a gripe em 2024 começou mais cedo nas Regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com as vacinas sendo distribuídas para as Unidades Federadas e seus respectivos municípios logo no início de março, focada em grupos prioritários.

Vale lembrar que a Região Norte do país iniciou a vacinação contra a gripe em novembro do ano passado, tornando-se pioneira nessa antecipação. Por esse motivo, ela não está incluída nesta etapa da campanha.

Por que devo me vacinar?

A vacinação contra a gripe é a melhor forma para garantir proteção contra a doença. O imunizante age para estimular a produção de anticorpos contra o vírus da Influenza. Quem se imunizou em 2023 ou nos anos anteriores também deve receber a vacina atualizada.

As vacinas são comprovadamente eficazes e protegem contra as cepas atualizadas, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS).