Veja como curtir o final de semana nos polos do MCJ 2024

No Polo Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania, sobem ao palco, neste sábado (22), as atrações Forró dos Contatinhos, Swellen Pimentel, Michele Andrade, Zé Cantor e Leonardo. Já no Arraiá do Povo, onde a festa começa mais cedo, se apresentam neste sábado Thyalis Martins, Lairton e Seus Teclados e Junior Vianna. No domingo (23), encerrando a temporada de shows no polo que conquistou mais uma vez o coração dos mossoroenses e turistas, tem show com Forrozão de Antigamente Retrô, Gigantes do Arrocha, Lagosta Bronzeada e Ferro na Boneca. As atividades também seguem no Polo Igreja São João, Circo do Forró, Cidadela, Polo Poeta Antônio Francisco, Chuva de Bala e Festival de Quadrilhas. Confira:

Polo Poeta Antônio Francisco

Local: Memorial da Resistência

Sábado - 22 de junho

18h - Festival de Sanfoneiros de Mossoró e Região





Domingo - 23 de junho

17h - Vamos contar histórias?

18h - Forró Music

19h - Nando Teclas Show

20h - Adailton dos Teclados - "O Charmozinho do Forró"





Polo Igreja de São João

Local: Rua Felipe Camarão

Sábado - 22 de junho

Festival de Prêmios





Domingo - 23 de junho

Roberto Cantor e Banda





Polo Estação das Artes

Local: Avenida Rio Branco

Sábado - 22 de junho - A partir das 19h

Forró dos Contatinhos

Swellen Pimentel

Michele Andrade

Zé Cantor

Leonardo





Polo Cidadela

Local: Avenida Alberto Maranhão

Sábado - 22 de junho

Palco 1 - a partir das 23h30

Cantora Lú

Symmara Fernandes

Yany Vieira e Banda





Palco 2 - a partir das 21h30

Banda Doutor Zé

Carlos Miranda

Robinzband





Domingo - 23 de junho

Palco 1 - a partir das 23h30

Banda Corcel 73

Rádio Moscou

Palco 2 - a partir das 21h30

Banda Forró Emoções

Bora de 2





Polo Circo do Forró

Local: Praça da Convivência

Sábado - 22 de junho - A partir das 19h

G.i Cantor





Domingo - 23 de junho - A partir das 19h

Pablo Pires





Polo Arena Deodete Dias - Festival de Quadrilhas

Local: Corredor Cultural

Festival Interestadual Estilizado

Sábado - 22 de junho - A partir das 20h

Quadrilha Junina Tradição - Recife/PE

Quadrilha Canoa Veloz - Icapuí/CE

Quadrilha Junina Coração Sertanejo - Fortaleza/CE

Junina Encanta Ceará - Fortaleza/CE

Quadrilha Junina Festeja Siará - Quixeré/CE

Brilha São João - Limoeiro do Norte/CE

Junina Pé Quente - Fortaleza/CE

Junina Fogo de Paixão - Fortaleza/CE

Cangaço Nordestino - Fortaleza/CE

Grupo Junino Chapéu de Couro - Maracanaú/CE

Domingo - 23 de junho - A partir das 19h

Arraiá Cumpade Elton - Grossos/RN

Quadrilha Filhos do Sertão - Fortaleza/CE

Junina Sertão Dourado - Maracanaú/CE

Nação Nordestina - Juazeiro do Norte/CE

Quadrilha Ceará Junino - Fortaleza/CE

Nova Emoção - Maracanaú/CE

Girassol do Sertão - Russas/CE

Junina Babaçu - Fortaleza/CE

Império Nordestino - Paraipaba/CE

Quadrilha Junina Lumiar - Recife/PE





Polo Chuva de Bala no País de Mossoró

Local: Capela de São Vicente

Sábado - 22 de junho

Anima Chuva - A partir das 20h

Cacá Mendonça

Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró - a partir das 21h

Domingo - 23 de junho

Anima Chuva - A partir das 20h

Gabriel Lima

Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró - a partir das 21h





Polo Arraiá do Povo

Local: Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode)

Sábado - 22 de junho - A partir das 11h

Thyalis Martins

Bruno Martins

Lairton dos Teclados

Junior Vianna





Domingo - 23 de junho - A partir das 11h

Forrozão de Antigamente Retrô

Gigantes do Arrocha

Lagosta Bronzeada

Ferro na Boneca