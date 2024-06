Poeta Bráulio Bessa é atração do Polo Poeta Antônio Francisco nesta quarta-feira, 26

Com atrativos diversificados, o Polo Antônio Francisco, conta com artesãos, comidas típicas e vários tipos de atividades culturais que tornam o espaço um diferencial do São João de Mossoró. Para esta semana, a expectativa é a apresentação do poeta Bráulio Bessa, que estará no Polo Antonio Francisco na quarta-feira dia 27 a partir das 20h.

O Polo Poeta Antônio Francisco, instalado no Memorial da Resistência, conta com uma programação cultural diversificada. O espaço reúne um grande acervo de arte e cultura popular, resgatando as origens do sertanejo.

O polo atrai visitantes de todos os recantos do país, que ficam encantados com o "Mossoró Cidade Junina", um dos maiores eventos regionais do Brasil. O espaço se tornou não apenas um espaço físico dentro do MCJ, mas sim um símbolo vivo da identidade e da alma da cidade.

Para esta semana, a expectativa é a apresentação do poeta Bráulio Bessa, que estará no Polo Antonio Francisco na quarta-feira dia 27.

confira a programação para esta semana:

Segunda-feira – 24 de junho

Horário: A partir das 18h

Emanuel Batista – 18h

Dida Pachequinho – 19h

Forró Sem Nó – 20h

Terça-feira – 25 de junho

Horário: A partir das 18h

Recital de Poesia “Por Motivos Diversos”, com Antônio Francisco – 18h

Elton Lins – Forró Ousadia – 20h

Quarta-feira – 26 de junho

Horário: A partir das 18h

Joaquim Lajeiro – O Poeta Forrozeiro – 18h

J4mpa – 19h

Bráulio Bessa – 20h

Quinta-feira – 27 de junho

Horário: A partir das 18h

Recital de Poesia “Por Motivos Diversos”, com Antônio Francisco – 18h

João Carlos Show – 20h