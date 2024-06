Igreja autoriza projeto de criação de nova diocese no Rio Grande do Norte

O anúncio foi feito durante a Missa Solene, na Festa de São João Batista, em Assu/RN, nesta segunda-feira, 24 de junho. A Diocese de Santa Luzia integra o estudo juntamente com Arquidiocese de Natal, uma vez que, na configuração das novas circunscrições eclesiásticas, figura a possibilidade do município de Assu/RN, ser designado como sede de uma das novas dioceses, integrando assim no seu território, paróquias desmembradas da Arquidiocese de Natal e de Mossoró.

Diante da proposta de alargar o horizonte de reflexão sobre a criação de novas dioceses no Rio Grande do Norte, tendo em vista o bem pastoral do povo de Deus, o Bispo Diocesano, Dom Francisco de Sales, O Carm., depois de ouvir o Colégio dos Consultores, apresentou quatro nomes de representantes da Diocese de Mossoró para compor a comissão de estudos sobre o projeto de criação de duas novas dioceses no Rio Grande do Norte. Comporão a comissão os seguintes presbíteros: Padre Carlos Ítalo Aires Nogueira; Padre Manoel Pereira Henrique de Araújo Neto; Padre Possídio Lopes dos Santos Neto e Padre Flávio Augusto Forte Melo.

Esta iniciativa está sendo possível graças à colaboração entre as Dioceses e a proximidade e diálogo entre os dois bispos, Dom João Santos Cardoso e Dom Francisco de Sales que, em espirito de colegialidade e comunhão, têm buscado refletir sobre as demandas pastorais da Igreja, à luz dos novos desafios que se impõem, buscando discernir e interpretar o sentimento e anseios do povo de Deus.

Dom Francisco exortou a todos que, com um mesmo sentimento, acompanhem com a oração os desdobramentos deste processo, para que, atentos aos sinais dos tempos e aos apelos do Espírito que fala às nossas Igrejas, possamos responder com audácia criativa e com responsabilidade eclesial à nossa missão.

Ulteriores informações serão veiculadas pelas plataformas de comunicação da Diocese de Santa Luzia e da Arquidiocese de Natal.