Prefeitura de Upanema inicia construção do 5º Posto de Atenção à Saúde Básica na zona rural

O posto faz parte das estratégias de ampliação dos serviços de saúde pública para as comunidades mais distantes da zona urbana e vai disponibilizar um espaço adequado para realização das consultas médicas, atendimentos de enfermagem, testes rápidos, pré-natal, atendimento às gestantes, testes de hipertensão e diabetes, entre outros serviços. A obra está recebendo investimento da ordem de R$120 mil em recursos próprios do Município.

A Prefeitura de Upanema, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, iniciou, nessa terça-feira (18), a construção do quinto Posto de Atenção à Saúde Básica na zona rural do município. A obra está recebendo investimento da ordem de R$ 120 mil em recursos próprios do Município.





Upanema, que tem atualmente 14,8 mil habitantes e fica a e 41 km de Mossoró, recebe o novo equipamento que vai fortalecer a estrutura de saúde pública de cidade. O Posto de atenção básica está sendo erguido no Projeto de Assentamento São Geraldo e vai beneficiar cerca de 40 famílias da localidade.





O posto faz parte das estratégias de ampliação dos serviços de saúde pública para as comunidades mais distantes da zona urbana e vai disponibilizar um espaço adequado para realização das consultas médicas, atendimentos de enfermagem, testes rápidos, pré-natal, atendimento às gestantes, testes de hipertensão e diabetes, entre outros serviços.