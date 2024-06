MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 25/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Poeta Bráulio Bessa é atração do Polo Poeta Antônio Francisco nesta quarta-feira, em Mossoró

Com homenagem ao jumento "Ceará Junino" vence o Festival de Quadrilhas do MCJ

“É porque deu certo vender arte na praia que o Direito deu certo para mim”

Saúde registrou 200 atendimentos em quatro noites do penúltimo fim de semana do MCJ

DJ Alok é a principal atração desta última semana do polo Estação das Artes do MCJ 204

Prefeitura é premiada pelo MPRN, TCE e MP de Contas por transparência no Mossoró Cidade Junina

Prefeitura de Mossoró publica editais para aquisição de alimentos da agricultura familiar por escolas

Festival de Teatro da UERN está sendo programado o período de 21 e 25 de outubro

POLÍCIA

Ataque a tiros deixa um morto e outro gravemente ferido num bar na cidade de Luis Gomes, Alto Oeste do Rio Grande do Norte

Homem de 28 anos tenta matar a mãe dentro da Delegacia da Mulher de Pau dos Ferros e termina preso

Preso acusado de fazer Pix falso em Mossoró; Golpe consiste em fazer o pix e depois informar ao Banco que se equivocou

Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Alexandria

ESTADO

Governo do RN realiza 1º Fórum de Geoparques Mundiais da Unesco de Língua Portuguesa

NACIONAL

Copa América: Brasil fica no zero a zero com a Costa Rica

Ministro Alexandre de Moraes autoriza visita de 17 senadores bolsonaristas ao ex diretor geral da PRF Silvinei Vasques na Penitenciária da Papuda, em Brasília

Nova lei oficializa a quadrilha junina como manifestação da cultura nacional

Imprensa mundial informa que Justiça de Londres soltou Julian Assange, do Wikileaks. O Hacker ativista estava preso desde 2019 por divulgar, em 2010, as atrocidades cometidas pelos Estados Unidos principalmente contra países como Iraque e Afeganistão