Devotos terão uma nova estrada de acesso ao Santuário de Irmã Lindalva em Assú. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (24), pela governadora Fátima Bezerra, durante o encerramento dos festejos de São João Batista, padroeiro do município. Segundo a gestora, o edital de licitação da obra será publicado na sexta-feira (28), enquanto a ordem de serviço para início dos trabalhos deve ser assinada no mês de agosto. O santuário está localizado na comunidade Sítio Malhada da Areia, local de origem da religiosa. Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, a estrada, com cinco quilômetros, deve ser construída em um prazo de cinco meses.

A governadora Fátima Bezerra participou em Assú, nesta segunda-feira (24), do encerramento dos festejos de São João Batista, padroeiro do município. Durante a solenidade, ela anunciou a publicação do edital de licitação, para a próxima sexta-feira (28), da construção da estrada de acesso ao Santuário de Irmã Lindalva.

Segundo Fátima Bezerra, a previsão é de que a ordem de serviço para a obra seja assinada em agosto. O projeto contempla uma estrada de pouco mais de cinco quilômetros, ligando a rodovia BR-304 ao santuário religioso.

“Quando for meados de agosto, se Deus quiser, eu estarei aqui com vocês, dando a ordem de serviço e, até dezembro, nós iremos entregar a estrada que dá acesso ao Santuário da Beata Irmã Lindalva”, disse Fátima, ressaltando que a obra irá alavancar o turismo religioso na região.

O santuário está localizado na comunidade Sítio Malhada da Areia, local de origem da religiosa. Lindalva Justo de Oliveira nasceu em Assu em 1953 e, como freira, fez parte das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Morreu em Salvador, em 1993, assassinada ao se defender de um assédio. Considerada uma mártir, foi beatificada em 2007.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, a estrada, com cinco quilômetros, deve ser construída em um prazo de cinco meses. “Com a licitação concluída e a ordem de serviço pronta, dá exatamente o tempo que a gente deseja, que é a conclusão ainda este ano”, disse.

Antes do anúncio, a governadora participou da procissão com a imagem de São João, bênção do Santíssimo Sacramento e do arreamento das bandeiras.

A programação religiosa foi organizada pela Paróquia de São João Batista. A caminhada com a imagem do padroeiro da cidade atraiu uma multidão pelas ruas de Assu. A bênção do Santíssimo Sacramento foi realizada na área externa, no anfiteatro da paróquia.

A festa deste ano teve um segundo anúncio importante. A Arquidiocese Metropolitano de Natal anunciou que pretende instalar em Assu, atualmente parte da Diocese de Mossoró, a sede da futura Diocese do Vale do Assu e Região Salineira do Estado. A nova diocese pretende atender de maneira mais eficiente as necessidades espirituais e pastorais dos fiéis.

O prefeito de Assu, Gustavo Soares, falou que a medida mostra o reconhecimento da importância da Paróquia de São João Batista para todo o Vale do Açu.

Investimentos

Reconhecido como o evento junino mais antigo do mundo, a festa teve início no dia 14 de junho e encerrou na segunda-feira (24), na Praça São João Batista, com show do cantor sertanejo Leonardo.

Além de atrações nacionais, o evento conta com a participação de mais de 25 bandas locais no palco principal. Nos dias 6, 7 e 8 de junho, os açuenses assistiram à apresentação do Auto de São João Batista, espetáculo teatral que narra a história do padroeiro da cidade.

Para a realização do Auto de São João Batista, o Governo do RN, através da Fundação José Augusto (FJA), investiu R$ 512 mil via Lei Câmara Cascudo. Além disso, a Fundação informou que o São João de Assu recebeu R$ 650 mil, por emenda do deputado estadual George Soares.