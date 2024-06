Defesa considera decisão do CNJ de afastar o juiz Orlan Donato "indevida e injusta"

Em nota assinada pelos advogado Olavo Hamilton, Paulo Leão e Paulo Leão Junior, o Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5) já analisou o caso e decidiu pela ausência de qualquer tipo de assédio. A defesa classifica as acusações como ilações infundadas e acrescenta que tudo será devidamente esclarecido no decorrer do processo.

Em Nota enviada a imprensa, a defesa do juiz Orlan Donato Rocha, considera a decisão do CNJ de afastá-lo "indevida e injusta pela absoluta improcedência dos fatos apontados".

Ainda conforme a nota, o magistrado reafirma sua inocência no caso em questão e que as ilações são infundadas", devendo estas serem esclarecidas no decorrer do processo.

NOTA

A defesa de Orlan Donato Rocha esclarece que na manhã de hoje, o Conselho Nacional de Justiça/CNJ decidiu instaurar Revisão Disciplinar e entendeu pelo seu afastamento cautelar, muito embora o TRF5 já tivesse analisado o caso e decidido por ausência de qualquer tipo de assédio.

Consideramos a extensão dessa imputação ao juiz federal Orlan Donato Rocha, indevida e injusta pela absoluta improcedência dos fatos apontados e pela total ausência de provas que possam comprometer a sua conhecida e meritória postura na vida pública.

O magistrado reafirma sua inocência no caso em questão e que as ilações são infundadas.

Tudo será evidentemente esclarecido no decorrer do processo.

Por fim, reiteramos sua seriedade e correção, seja como integrante da magistratura federal há mais de doze anos.





ADVOGADOS

OLAVO HAMILTON

PAULO LEÃO

PAULO LEÃO JÚNIOR