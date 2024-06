MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORO

Última semana do MCJ tem Luan Santana, Mari Fernandes, Alok, Léo Santana no polo Estação das Artes e Boca da Noite



Poesia de Bráulio Bessa invade Polo Poeta Antonio Francisco nesta quarta-feira

Prefeitura garante 120 vagas para PcD nesta última semana de shows na Estação das Artes

Campanha de Vacinação contra Poliomielite termina neste dia 30 de junho

Prefeitura realizará “3º Feirão da Empregabilidade” com mais de 400 vagas de trabalho

Prefeitura reúne comerciantes interessados em trabalhar na Festa do Bode 2024 no próximo dia 06

Saúde de Mossoró prestará contas dos primeiros quatro meses de 2024 na Câmara

Vereadores de Mossoró aprovam por unanimidade a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025

Hospital do Câncer de Mossoró oferece 30 mamografias por dia esta semana

ESTADO

Devotos terão uma nova estrada de acesso ao Santuário de Irmã Lindalva em Assú

Indicado ao TCE , Antônio Ed revela meta para agilizar prestação de contas de prefeitos

POLICIA

CNJ afasta juiz federal do RN e reabre processo por assédio ou importunação sexual no ambiente de trabalho em Mossoró; em Nota, juiz diz que já foi inocentado no TRF5 e que as acusações do CNJ são indevidas, injustas, ilações infundadas

Polícia Civil apreende drogas, dinheiro, munições de três calibres e motocicletas em galpão na cidade de Mossoró

NACIONAL

Com voto de Toffoli, STF forma maioria pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e tratamento de saúde a base de canabis; Nesta quarta deve definir quantidade que diferencia viciado do traficante; Oposição diz que decisão do STF vai liberar o tráfico

Preço do arroz e do feijão sobem mais do que cerveja e cigarro e governo fala em “imposto do pecado”