Obras do complexo esportivo do Planalto estão avançadas e com áreas quase finalizadas

A construção do complexo esportivo localizado na rua Rosália Fernandes Pimenta, no bairro Planalto 13 de Maio, está em ritmo avançado.

O equipamento representa um marco importante para a comunidade local, trazendo não apenas melhorias na infraestrutura esportiva, mas também um significativo avanço social. A obra faz parte do programa “Mossoró Realiza”.

A construção está seguindo o cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). As obras têm mostrado um progresso notável, despertando interesse e a expectativa da população local.

As obras do complexo esportivo do Planalto 13 de Maio estão avançadas, com diversas áreas em processo de finalização com a parte de alvenaria e implantação dos tubos que sustentará a tela de proteção em fase de conclusão.

Este progresso é um indicativo da dedicação das equipes envolvidas e do uso eficiente de recursos. O complexo esportivo comporta campo de futebol, quadra de vôlei de areia, academia da primeira idade, da terceira idade, uma área de vivência e passeio para a população caminhar, iluminação em LED e totalmente acessível.