Mossoró espera receber caravanas de fãs na última semana de MCJ; veja como fica o trânsito na região

Com expectativa de um público acima da média e visando a organização da última semana do “Mossoró Cidade Junina”, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) realiza alteração no horário das intervenções no trânsito em alguns trechos.

A partir desta quinta-feira (27), as intervenções acontecem às 14h no entorno da Estação das Artes e, às 18h em todo o Corredor Cultural.

As medidas se fazem necessárias por motivo de segurança, não somente pela previsão do grande número de pessoas, mas também devido às inúmeras caravanas confirmadas que chegarão à cidade. Com isso, a avenida Rio Branco com a rua Augusto Severo, rua Dr. João Marcelino com Augusto Severo, rua Duodécimo Rosado com a avenida Rio Branco e a rua Lopes Trovão com a Rio Branco terão suas intervenções iniciadas às 14h.

O horário é válido também para os comerciantes, principalmente no que diz respeito a carga e descarga de mercadorias, haja vista que a partir das 14h fica proibida a circulação de veículos.

A abertura dos portões e as revistas de entrada ao Polo Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania, também serão antecipados para as 14h, em todos os pontos de acesso.

ENTRADAS

Av. Rio Branco/ R. Augusto Severo

R. Juvenal Lamartine/ R. Duodécimo Rosado

R. Roderick Grandall/ Av. Alberto Maranhão

R. José Otávio/ R. Juvenal Lamartine

Av. Rio Branco/ R. Dr. João Marcelino

PONTOS DE TÁXI E APLICATIVOS

R. Augusto Severo/ Av. Alberto Maranhão

R. Juvenal Lamartine/ R. Augusto Severo