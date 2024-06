“Boca da Noite" contará com 9 ambulâncias e 6 pontos de atendimento em saúde

Os seis os pontos de atendimentos de saúde funcionarão com toda estrutura adequada para receber o público que precisar de assistência médica. A logística será semelhante à realizada no "Pingo da Mei Dia" que assegurou serviços de saúde a mossoroenses e turistas e o sucesso do evento. Os locais fixos para os atendimentos em saúde estarão localizados em pontos estratégicos, contemplando todo o circuito do evento e imediações. Além dos seis locais, o "Boca da Noite" 2024 terá ampliado o quantitativo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Serão nove ambulâncias à disposição do público.

A Prefeitura Municipal de Mossoró garantirá mais uma vez atendimentos em saúde para a população que vai curtir o "Boca da Noite" que será realizado no próximo sábado (29). No encerramento do "Mossoró Cidade Junina" 2024, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) colocará em funcionamento seis pontos de atendimentos à população e ainda nove ambulâncias.

Os pontos de assistência em saúde funcionarão com salas preparadas para o atendimento emergencial, composta por aparelhos como ventilador mecânico, monitoração, oxigênio, médicos e equipe de enfermagem em todas as unidades.

Pontos de Atendimentos em Saúde:

Teatro Municipal Dix-huit Rosado;

Praça de Eventos;

Estação das Artes Elizeu Ventania;

Instituto Alvorada;

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint);

Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).