Com 12 votos a 11, deputado George Soares é eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

A disputa para vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) estava entre George Soares e o deputado Gustavo Carvalho (PSDB), o resultado final foi de 12 votos a 11, com 1 voto nulo. George Soares tem 45 anos, é formado em Ciências Contábeis, e foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010. Atualmente, exerce o quarto mandato consecutivo. Ele foi reeleito com 50.037 votos nas eleições de 2022. Com a eleição de George, assume o mandato na Assembleia até 2026 o ex-deputado e suplente Vivaldo Costa (PV).