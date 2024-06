Obras na RN-015 que liga Mossoró a Baraúna chegam a pontos mais críticos da rodovia

As obras chegaram nesta semana em um dos trechos mais críticos da rodovia, situado em área de lagoa e onde é recorrente o aparecimento de buracos devido à umidade do solo na região. No local, todo o antigo asfalto está sendo retirado para um trabalho mais minucioso e que garanta maior durabilidade. As obras na RN-015, compreende 44 quilômetros dos 210,5 km contemplados no primeiro lote das ações de recuperação de rodovias do Rio Grande do Norte e foram iniciadas em maio juntamente com a RN-117, entre Governador Dix-sept Rosado e Mossoró, e na RN-177, de Pau dos Ferros a São Miguel, também em ritmo acelerado de execução.

No local, todo o antigo asfalto está sendo retirado para um trabalho mais minucioso e que garanta maior durabilidade. Os demais trechos da obra seguem em ritmo acelerado, com aplicação do asfalto já se aproximando do entorno da cidade de Baraúna e com previsão de ser finalizada ainda esta semana.

O produtor Carlos César falou da importância da recuperação da rodovia para a região: “Essa estrada é muito importante aqui para a gente escoar a safra. Beneficia, de várias formas, como o movimento de carros por dentro da cidade, isso favorece a todos os produtores, já que produção escoa mais rápido pra chegar no seu destino”, relatou.

Ao todo, serão aproximadamente 800 quilômetros nos sete distritos rodoviários do Estado, num investimento de R$ 428 milhões, com recursos da primeira parcela do empréstimo no âmbito do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).

“É uma conquista muito importante para a população, porque a estrada, em primeiro lugar, é para zelar pela segurança de quem por ela trafega e pelo bem-estar das pessoas. Ao mesmo tempo, a estrada cumpre vocação muito especial que é promover o desenvolvimento econômico da região”, disse a governadora Fátima Bezerra ao visitar o canteiro de obras, dias atrás.