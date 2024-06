“A poesia tem esse poder de transformar e de transportar", diz Braulio Bessa

Mais uma vez um grande público, que acompanhou com alegria a apresentação do poeta cearense Bráulio Bessa. Uma multidão compareceu ao Memorial da Resistência, no coração do São João mais cultural do mundo, para prestigiar o talento e as histórias do artista. “A poesia tem esse poder de transformar e de transportar. Transformar vidas, transportar pessoas, e estar aqui em Mossoró hoje é o sinal que a poesia me leva para lugares muito especiais e ao mesmo tempo me leva para dentro de casa, porque o povo faz com que eu me sinta em casa aqui”, afirmou Bráulio antes de subir ao palco.

Consolidado como um espaço de valorização da cultura popular no “Mossoró Cidade Junina”, o Polo Poeta Antônio Francisco recebeu nesta noite de quarta-feira (26) mais uma vez um grande público, que acompanhou com alegria a apresentação do poeta cearense Bráulio Bessa. Uma multidão compareceu ao Memorial da Resistência, no coração do São João mais cultural do mundo, para prestigiar o talento e as histórias do artista.

“A poesia tem esse poder de transformar e de transportar. Transformar vidas, transportar pessoas, e estar aqui em Mossoró hoje é o sinal que a poesia me leva para lugares muito especiais e ao mesmo tempo me leva para dentro de casa, porque o povo faz com que eu me sinta em casa aqui”, afirmou Bráulio antes de subir ao palco.

Questionado sobre quais as suas principais referências e inspirações, Bráulio fez questão de ressaltar o nome do poeta e cordelista mossoroense homenageado com um polo do MCJ. “Antônio Francisco, de Mossoró, é o maior poeta do mundo. Ele e Patativa (do Assaré) são duas figuras que me tocam muito. A poesia é necessária. As pessoas precisam de poesia”, frisou.

Antônio Francisco acompanhou toda a apresentação do amigo Bráulio Bessa. “Nós nos encontramos em muitos cantos por aí, fora de Mossoró. É uma alegria receber Bráulio Bessa e esse povo todinho aqui. Para mim, tudo é alegria”, afirmou, destacando ainda a expressiva presença do público no polo. “Surpreendeu eu, Mossoró e todo mundo. Muito bonito esse movimento aqui. Estou feliz e agradeço à Prefeitura”, relatou.

E o público enalteceu a programação do Polo Poeta Antônio Francisco. “Eu acho um dos polos mais interessantes que tem nessa festividade, porque aproxima a cultura, o verso e a poesia das pessoas. Hoje foi um exemplo de quanto isso é importante. Que tenha sempre mais e possa se ampliar esse formato”, comentou a arquiteta Liana Suassuna.

“Sou fã de Antônio Francisco há muito tempo, acompanho, e estou muito feliz pela Prefeitura ter homenageado ele e prestigiando sempre aqui. Sobre Bráulio Bessa, já gostava dele, quando ele homenageou Antônio Francisco eu fiquei mais fã dele”, relatou o comerciante Ribamar Freitas.

O professor Xavier Neto marcou presença no Polo Antônio Francisco ao lado da família. “É uma programação excelente, que faz a gente reviver a cultura, faz evoluir o pensamento das pessoas em uma linha educacional necessária, em todos os tempos e principalmente hoje. De parabéns está a nossa cidade por todo esse evento, não só a apresentação de hoje, mas por toda essa força que mostrou”, afirmou.

A noite também foi de encontros com novos talentos, com a participação especial de jovens poetas, que tornaram a apresentação ainda mais especial. A programação do Polo Antônio Francisco será encerrada nesta quinta-feira (27), com João Carlos Show e o Recital de Poesia "Por Motivos Diversos", com Antônio Francisco.