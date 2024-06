MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 27/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

“A poesia tem esse poder de transformar e de transportar”, diz poeta Braulio Bessa, após show memorável, no Polo Antônio Francisco, em Mossoró





Mossoró espera receber caravanas de fãs na última semana de MCJ; veja como fica o trânsito na região





“Boca da Noite" contará com 9 ambulâncias e 6 pontos de atendimento em saúde





Obras do complexo esportivo do Planalto estão avançadas e com áreas quase finalizadas





Formatura da segunda turma do “Jovem do Futuro” acontecerá no dia 3 de julho





ESTADO





Via Sacra do Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis vai alavancar o turismo religioso em Patu





Com 12 votos a 11, deputado George Soares é eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado





Obras na RN-015 que liga Mossoró a Baraúna chegam aos pontos mais críticos da rodovia





Tibau vai ganhar pórtico na entrada da cidade feito de eucalipto





POLÍCIA

DHPP elucida homicídio ocorrido em Mossoró; motivação seria uma dívida da vítima com uma facção





Júri absolve taxista da acusação de duplo homicídio ocorrido em 2015





Suspeito de uma série de roubos em Mossoró é preso pela polícia civil em Pau dos Ferro





Dupla presa em Mossoró por integrar facção movimentou 50 kg de drogas em um mês





NACIONAL

STF fixa em 40 gramas quantidade de maconha para diferenciar usuário de traficante





Dólar dispara e chega a R$ 5,50





General tenta golpe de estado na Bolívia e termina preso





Polícia Federal realiza operação contra executivos por fraude de 25 bilhões na Americanas que