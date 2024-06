ALRN amplia comunicação com potiguares através do novo canal da Rádio Assembleia

O novo canal de comunicação da Assembleiaé é a rádio FM, em substituição à rádio web. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), na abertura da sessão plenária desta quinta-feira (27). O sinal irá cobrir inicialmente toda a Grande Natal, depois será expandido para as demais regiões do RN. A outorga foi autorizada pelo Ministério das Comunicações e a decisão do governo federal foi oficializada por meio de uma portaria publicada na última quarta-feira (26), no Diário Oficial da União (DOU).

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) irá ampliar ainda mais a sua comunicação com os potiguares. Será através da rádio FM, em substituição à rádio web. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), na abertura da sessão plenária desta quinta-feira (27).

O sinal irá cobrir inicialmente toda a Grande Natal, depois será expandido para as demais regiões do RN. A outorga foi autorizada pelo Ministério das Comunicações e a decisão do governo federal foi oficializada por meio de uma portaria publicada na última quarta-feira (26), no Diário Oficial da União (DOU).

O presidente da Assembleia Legislativa comemorou: “Registro uma vitória desta Casa, um sonho antigo que buscamos tornar realidade e que conseguimos com o apoio de todos. Será um legado da nossa gestão, através do planejamento estratégico. Com isso a Assembleia amplia os canais de transparência e informação com a população”, afirmou Ezequiel.

O deputado explicou que, assim como já é com a TV Assembleia, a FM também terá como entidade mantenedora a Fundação Djalma Marinho. E terá como forte a transmissão ao vivo das sessões plenárias, sessões solenes e audiências públicas, com uma programação voltada para a cidadania, campanhas de utilidade pública, conteúdo cultural, de entretenimento, lazer e esportes.

A outorga concede à Câmara dos Deputados o uso do canal 235, na frequência de 94,9 MHz, com classe A3. O Legislativo do RN já conta com a TV Assembleia, desde 2008, com o portal na internet e com o perfil nas redes sociais, onde tem milhares de seguidores acompanhando as atividades legislativas e o dia a dia dos parlamentares.

A novidade foi a pauta da reunião, na última quarta-feira (26), no Ministério das Comunicações, com a Diretora do Departamento de Comunicação Pública do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino e o supervisor da Rede Legislativa da Câmara dos Deputados, Carlos Neiva. Representando o RN, o diretor executivo da Fundação Djalma Marinho, Júlio Queiroz e o gerente de Rádio e TV da TV Assembleia, Gerson de Castro.

O diretor Júlio Queiroz afirmou que a rádio irá ao ar por meio da frequência 94,9. “Após aquisição dos equipamentos e demais tramites burocráticos, colocaremos a rádio no ar e será mais um canal com a sociedade”, afirma.