3º Feirão da Empregabilidade ofertará mais de 400 vagas de trabalho em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró estará realizando no dia 3 de julho próximo, o “3º Feirão da Empregabilidade”, na Estação das Artes Elizeu Ventania, com a organização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT).

Titular da pasta, Frank Felisardo destaca a importância da parceria entre a Prefeitura com as empresas parceiras, para o fortalecimento do desenvolvimento econômico de Mossoró.

"O Feirão da Empregabilidade, promovido pela Sedint através do 'Painel de Empregos', é uma iniciativa que fortalece o desenvolvimento econômico da nossa cidade ao fomentar novas contratações e aumentar a circulação de recursos no município. Nosso objetivo é criar mais oportunidades de emprego para a população. Este é o momento de conectar empresas que buscam mão de obra qualificada com candidatos que procuram uma colocação no mercado de trabalho”, declarou.

O evento acontecerá das 8h às 16h, oferecendo aos mossoroenses muitas vagas de empregos em diversas áreas. O candidato interessado deve apresentar currículo e documento com foto. Atualmente, o Painel de Empregos conta 421 empresas parceiras disponibilizando oportunidades de emprego.