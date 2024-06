“Boca da Noite” encerra o São João de Mossoró com nove atrações no sábado, 29. O evento começa pontualmente às 18h, no Corredor Cultural. Um dos grandes nomes do “Boca Noite” é o cantor Léo Santana, mas também se apresentam na noite Thábata Mendes, Abiel, Lucas Lima, João Neto Pegadão, Banda Bakulejo, Maxon Comando e Forró com Ella e Muny Santos. A Prefeitura de Mossoró reforça que não será permitido acessar o perímetro do evento com garrafas de vidro e objetos cortantes. No entanto, será liberada a entrada de bebidas em lata, garrafa pet, cooler e bolsa térmica.