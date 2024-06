MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque



MOSSORÓ

Show de Luan Santana lota polo Estação das Artes e nesta sexta tem Alok e seu espetáculo com 300 drones

“Boca da Noite” encerra o São João de Mossoró neste sábado com nove atrações



PMM antecipa salário de junho e injeta mais de R$ 25 milhões na economia local

Mossoró aplica 24,25% de sua receita na área de saúde pública

Mutirão promove retificação de nome e gênero de pessoas trans nesta sexta em Mossoró

ESTADO

Após greve, calendário da UFRN é atualizado e aulas do 1º semestre vão até agosto

Quarto maior reservatório do RN, barragem de Poço Branco volta a sangrar após 15 anos

POLÍCIA

Areia Branca: Dupla pratica arrastão, foge no carro da vítima e morre em confronto com a Polícia Militar

Agricultor morre esmagado por trator durante trabalho de silagem no sítio Arisco, em Mossoró

NACIONAL

Após operação, Polícia Federal informa que fraude bilionária na Americanas contou com mais de 60 envolvidos

MEC abre inscrições para as vagas remanescentes do Fies do primeiro semestre de 2024

Novo Plano Nacional de Educação terá 18 objetivos, com 58 metas estabelecidas e 253 estratégias

Senador diz que eventos climáticos extremos afetam orçamento e trajetória da dívida pública

Taxação de compras de até US$ 50 exclui remédios e valerá a partir de 1º de agosto; governo regulamentará

INTERNACIONAL

General e seus aliados que tentaram contra a democracia na Bolívia foram presos

Trump encurrala Biden em debate tenso nos Estados Unidos e democratas falam em substituir Biden na corrida pela Casa Branca

ENTREVISTA

Nesta sexta-feira, vamos conversar com o médico Jeancarlo Fernandes Cavalcante, ex presidente do Conselho Regional de Medicina e candidato ao Conselho Nacional de Medicina, sobre como anda o trabalho do CRM para restaurar o serviço médico prestado ao povo do Rio Grande do Norte e também sobre a formação médica.