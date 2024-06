Adutora Riachuelo-Santa Maria será inaugurada nesta sexta-feira, 28. A Caern concluiu a implantação da adutora de 15 km entre as cidades de Riachuelo e Santa Maria. A obra, que representou um investimento de R$ 2,7 milhões, garantirá um aumento de quase 200% na oferta de água para a cidade, beneficiando diretamente todos os seus habitantes. A inauguração está marcada para acontecer às 17h, com a presença da governadora Fátima Bezerra.

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), vai inaugurar, nesta sexta-feira (28), a Adutora Riachuelo-Santa Maria.

A Companhia concluiu a implantação da adutora de 15 km entre as cidades de Riachuelo e Santa Maria. A obra, que representou um investimento de R$ 2,7 milhões, garantirá um aumento de quase 200% na oferta de água para a cidade, beneficiando diretamente todos os seus habitantes.

A inauguração acontece às 17h, no Escritório da CAERN em Santa Maria, e contará com a presença da governadora Fátima Bezerra.

A obra da adutora Riachuelo-Santa Maria faz parte de um conjunto de investimentos do Governo do Estado na área de saneamento básico, visando garantir o acesso à água potável de qualidade para toda a população do Rio Grande do Norte.

A iniciativa contribui para o desenvolvimento social e econômico das cidades, além de promover a saúde pública e a qualidade de vida dos cidadãos.