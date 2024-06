Prefeitura de Upanema assina ordem de serviço para construção da adutora do Palheiros 3

A construção da adutora do Palheiros 3 é um sonho almejado há muitos anos e que agora começa a se tornar realidade. Para acabar de uma vez por todas com os problemas de abastecimento de água para as famílias da localidade, a gestão municipal conquistou a perfuração de um poço em convênio com a FUNASA, por indicação do deputado federal João Maia, e agora está investindo quase R$ 900 mil para construir a adutora e tornar real o sonho de décadas.

O prefeito Renan assinou, na tarde desta terça-feira (25), a ordem de serviço para execução da obra de construção da adutora do Projeto de Assentamento Palheiros 3, na zona rural de Upanema.





A solenidade foi realizada na quadra de esporte da localidade e contou, além de Renan, com a presença dos secretários municipais Aisamaque Dalyton (Agricultura e Meio Ambiente), Goreth Sales (Saúde), Kátia Medeiros (Administração, Finanças e Planejamento), Jarian Souza (Chefe de Gabinete), Sueli Oliveira (Assistência Social), Ramon Fernandes (Governo e Patrimônio), Givanilson Gonçalves (Turismo, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano) e Morgan Rodrigues (Controlador Geral); dos vereadores Ibamar Costa (Presidente da Câmara) e Edson Bezerra; do ex-prefeito Luiz Jairo; do diretor da empresa responsável pela obra, Daniel Vale; de um grande número de moradores e público em geral.





A construção da adutora do Palheiros 3 é um sonho almejado há muitos anos e que agora começa a se tornar realidade. Para acabar de uma vez por todas com os problemas de abastecimento de água para as famílias da localidade, a gestão municipal conquistou a perfuração de um poço em convênio com a FUNASA, por indicação do deputado federal João Maia, e agora está investindo quase R$ 900 mil para construir a adutora e tornar real o sonho de décadas.





Os recursos são oriundos de emenda de R$ 750 mil do senador Rogério Marinho, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e contrapartida de quase R$ 142 mil com recursos próprios da Prefeitura de Upanema.





A solenidade contou com oração do Pastor Francisco Marques e falas das autoridades, todas destacando, de forma unânime, a importância da adutora para as famílias do Palheiros 3.





Emocionado, Renan lembrou a luta de anos “para chegar até o momento de hoje”, destacando o apoio do deputado federal João Maia e dos senadores Rogério Marinho e Styvenson Valentim. “Foi necessário perfurar três poços até conseguirmos chegar a uma vazão que possa atender a toda comunidade.”, recordou.





Vencida a etapa do poço, Renan contou que passou a correr atrás da adutora, sendo motivo de várias viagens a Brasília. “Momento de muita felicidade, de ficar perto de realizar esse sonho com a assinatura da ordem de serviço. Foi uma luta muito grande, um esforço para chegar ao dia de hoje e concretizar esta importante obra.”, reforçou o prefeito.