Encerrou neste sábado o maior e mais seguro MCJ da História

Evento que começou no início de junho com o Pingo da Mei Dia, puxado por Bel Marques, foi encerrado com o Boca da Noite, animado por Leo Santana. Neste intervalo de um mês, o MCJ se concretizou pela diversidade de atrações culturais nos Polos Arraiá do Povo, Chuva de Bala, Cidadela, Antônio Francisco, Deodete Dias, Igreja São João e Estação das Artes, palco de shows memoráveis e espetacular como apresentação de Alok, nesta sexta-feira, dia 28.

A edição do “Mossoró Cidade Junina” 2024 chega ao fim se consolidando como uma das maiores de todos os tempos. O encerramento ocorreu neste sábado (29), no Corredor Cultural, com o tradicional “Boca da Noite”, puxado por Léo Santana.

O MCJ 2024 se destacou pela organização, diversidade de eventos nos poços e segurança promovida por mais de 1400 agentes de segurança. O trabalho foi intenso também por parte da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Corpo de Bombeiros.

A festa que reuniu milhares de mossoroenses e turistas de várias partes do país. Se destacou pela alegria, pela diversidade em todos os polos durante os 30 dias de festa. A festa neste ano de 2024, foi ampliada para permitir mais comodidade a todos.

Seguindo o sucesso de Bel Marques na abertura da festa no início do mês, Léo Santana arrastou uma multidão no encerramento da festa neste sábado: alegria e diversão registrados nos polos Estação das Artes, Arraiá do Povo, Cidadela, São João, Poeta Antônio Francisco, Circo do Forró, além do espetáculo teatral Chuva de Bala no País de Mossoró, que reconta a história de resistência do povo mossoroense à invasão do Bando de Lampião.

Em suas redes sociais, o prefeito Allyson Bezerra comemorou o resultado do MCJ.

Maria de Fátima, que veio de Areia Branca com sua família, também se reencontrou com o MCJ e ficou surpresa com o crescimento da festa. “Há três anos que eu não vinha para esse são joão aqui, mas com todo mundo falando, eu não poderia deixar de voltar para assistir o “Boca da Noite”. Estou gostando bastante, tudo maravilhoso e muito encantada como o são joão aqui de Mossoró evoluiu”, disse.



O vendedor Salviano Almeida falou sobre a oportunidade de fazer uma renda extra e enalteceu as atrações do evento. “Pra gente é uma maravilha, aqui o fluxo é muito grande e as atrações também contribui bastante. Com Léo Santana aqui hoje, com certeza eu acredito que vai dobrar (as vendas) em relação ao ano passado. Tudo isso, além da organização, tem sido ótimo para nós comerciantes”, comemorou.





Salviano e seus pais em sua barraca de lanches - Foto: Lucas Bulcão (Secom/PMM)

Já para Maria Silva, vendedora de batatinhas fritas há mais de dez anos, o evento é sua principal fonte de renda anual. “Essa festa aqui é a minha vida, não consigo me ver sem o MCJ, é daqui que eu tiro o meu sustento, muitas vezes vendendo o que eu não consigo durante o ano todo. E desta vez, está ainda acima da média, principalmente pela organização, só tenho o que agradecer”, ressaltou.

Assim como no “Pingo da Mei Dia”, evento que abriu a programação do MCJ, o “Boca da Noite” também contou com Unidades Temporárias para Pronto Atendimento, uma localizada na Praça de Eventos e a outra no Teatro Municipal. Além disso, várias unidades móveis estiveram de prontidão ao longo de todo o Corredor Cultural.

“Graças a Deus não precisei de atendimentos, mas com certeza é algo que nos deixa com ainda mais vontade de estar aqui, pois sabemos que para qualquer necessidade, temos com quem contar. Não temos como não parabenizar, é uma festa pensada em todos os detalhes, a Prefeitura arrasou”, vibrou a estudante de enfermagem, Érika Moreira.

Segurança

O Mossoró Cidade Junina 2024 foi um dos mais seguros da história. Ao todo, o “Boca da Noite” contou com mais de mil agentes de segurança espalhados por todo o Corredor Cultural. Neste contexto, o Governo do Estado entrou com cerca de 10 mil diárias operacionais, um investimento de R$ 2,5 milhões.

Também contou com revistas em todas as entradas, câmeras de videomonitoramento e reconhecimento facial, proibição de entrada de vidro, objetos cortantes e mesa. Haviam policiais atuando em parceria também nos acesso à cidade de Mossoró.

Além disso, nesta edição houve a implementação do “MCJ Seguro para Elas” da Guarda Civil Municipal. A iniciativa teve como objetivo conscientizar a população sobre o combate à violência contra a mulher, com ações educativas de orientação para denúncia e apoio com acolhimento direcionados para órgãos de proteção à mulher. Através desse projeto, a “Patrulha Maria da Penha” conseguiu coibir diversas situações e tranquilizar ainda mais o público feminino.

“Mossoró representou demais, foi o evento mais lindo e mais seguro que já participei, do Arraiá do Povo a Estação das Artes, do Antônio Francisco a Cidadela e do Pingo ao Boca, eu amei tudo. Parabéns a todos os envolvidos, que venha 2025”, enfatizou assistente social Luana Meireles.

Na despedida do “Mossoró Cidade Junina” 2024, além de Léo Santana, animaram o público as atrações Mozão, Abiel, Thábata Mendes, Lucas Lima, João Neto Pegadão, Banda Bakulejo, Maxson Comando e Muny Santos. Após o "Boca", a festa seguiu pelo polo "Cidadela".