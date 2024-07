MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 01/07/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

ESTADO

Aeronave francesa pede socorro ao RN após forte turbulência com falta de oxigênio quando cruzava o oceana Atlântico; Mais de 30 ambulâncias estão mobilizadas para socorrer dezenas passageiros e tripulantes no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante

Restauração da RN 015, trecho de 42 km de Mossoró a Baraúna

Servidores do Ibama/RN entram em greve a partir da próxima quarta-feira

Extrema pobreza cai 56,9% no Rio Grande do Norte no pós-pandemia

MOSSORÓ

Encerrou neste sábado o maior e mais seguro MCJ da História

Na sexta, show do DJ Alok promoveu um verdadeiro espetáculo no céu de Mossoró

Até 15 de julho, UERN pretende divulgar impacto sócio econômico do Mossoró Cidade Junina 2024

Irmã Zelândia será uma das homenageadas com a Medalha da Abolição de 2024

POLÍCIA

ITEP registra assassinato em Mossoró e na cidade de Janduis-RN

Leis de proteção às crianças enfrentam cultura de violência no país

PM registra homicídio em Areia Branca; vítima estava trabalhando quando foi morta

Lei Seca completa 16 anos; PVT reúne entidades para debater ações de conscientização

Mecânico é morto a tiros na porta de sua oficina no município de Paraú

Polícia prende homem por furtar energia de uma igreja para abastecer a própria oficina, no Rincão

NACIONAL

Após fortes enchentes, temperaturas até 7 graus abaixo de zero atingem Rio Grande do Sul

Plano real completa três décadas com o desafio de manter poder de compra

CAIXA paga parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira (1°)