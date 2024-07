Kleber Rodrigues destaca impacto positivo do período junino na economia dos municípios

Primeiro orador na sessão plenária desta terça-feira (2), o deputado Kleber Rodrigues (PSDB) citou os festejos juninos promovidos em várias regiões do RN. O parlamentar disse que mais do que comemorações, as festas trouxeram grande impacto para a economia e a própria população.

"Do Agreste ao Oeste, da Grande Natal ao Trairi, percorri as estradas potiguares em busca das festas de São João e encontrei exemplos de empreendedorismo por parte dos nossos gestores. Em Monte Alegre, capital potiguar das quadrilhas juninas, está um exemplo claro da parceria público-privada, com investimentos tanto do município quanto de empresas. Esta sinergia resultou em um espetáculo que todo o Rio Grande do Norte presenciou, gerando economia e revertendo em empregos para a população local", afirmou.

Kleber citou as ações municipais em parceria com o governo estadual, através da Fundação José Augusto. "Foram ações fundamentais para o sucesso das festas de junho. Este apoio não só aqueceu a economia, mas também valorizou as tradições nordestinas, incentivou artistas locais e promoveu a nossa cultura, além de descobrir novos talentos. Este conjunto de fatores transforma os festejos juninos em um ambiente perfeito para a união de cultura, arte, economia e turismo", disse.

O deputado afirmou que os valores que movimentaram a economia local ainda serão divulgados, mas já exemplos concretos, como Mossoró, que em 2023 a pesquisa da Fecomércio revelou que para cada R$ 1 investido, R$ 24 retornaram para a economia municipal. "Este ano, em 2024, foram investidos R$ 4 milhões, com expectativas de retornos igualmente impressionantes", disse.

Investimentos das prefeituras conseguiram monetizar e gerar retornos expressivos, multiplicando os valores públicos investidos. As festas juninas, com suas ações emblemáticas, não só fomentam a economia local, mas também consolidam cidades como polos de turismo de eventos, como é o caso da festa de São João. Este fenômeno gera um efeito cascata positivo, onde o investimento em eventos culturais se traduz em oportunidades de trabalho temporário e permanente, aquecendo diversos setores, como o comércio, a hotelaria, e a gastronomia.

O deputado também destacou o espírito empreendedor dos gestores públicos, como o prefeito André Rodrigues, de Monte Alegre; a prefeita Andreza Brasil, de Sítio Novo; João Gomes, de Brejinho; Osivan Queiroz, de Lagoa Salgada; Emídio Jr, de Macaíba e Marcos Cabral, de Vera Cruz, e Manoel, de Montanhas.

"Muito se fala sobre o potencial turístico do nosso Estado, com seus atrativos de sol e mar. No entanto, os festejos juninos mostram que, com o investimento adequado das prefeituras, agregado à iniciativa privada e à parceria com a Fundação José Augusto, estamos consolidando um novo atrativo turístico", encerrou.