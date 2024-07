Neilton Diógenes parabeniza o sucesso do Mossoró Cidade Junina 2024

"Parabenizo a gestão do prefeito Allyson Bezerra e a todos que fazem o Mossoró Cidade Junina. Quem pôde acompanhar viu a grandeza, dedicação, organização, segurança e acima de tudo, a melhor qualidade possível", afirmou. Neilton destacou que a feste teve "uma organização jamais vista". O deputado disse que além do aspecto festivo, cultural e religioso, foi uma grande confraternização "e um momento de estar com todos que compreendem o desenvolvimento de Mossoró", afirmou.

O sucesso do Mossoró Cidade Junina foi o destaque do deputado Neilton Diógenes (PP). No seu discurso durante a sessão plenária desta quarta-feira (2), no Legislativo do RN, o deputado elogiou a organização do evento.

O deputado encerrou sua fala citando o Dia Nacional do Bombeiro Militar, comemorado hoje. "Quero parabenizar e fazer um apelo para que o governo estadual faça as promoções", disse.