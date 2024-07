Nova estrutura do restaurantes popular de Mossoró fornece 700 refeições diárias

A mais nova estrutura do serviço está localizada na Rua Felipe Camarão, no bairro Doze Anos, e fornece 700 refeições diárias no horário de almoço para usuários do centro da cidade e imediações. O restaurante substituiu a unidade que ficava no bairro Paraíba, que foi fechada em razão das chuvas do início do ano. A nova estrutura se soma aos restaurantes que estão presentes nos bairros Abolição IV, Santo Antônio, Alto São Manoel e nas dependências da UERN. Atualmente, o Rio Grande do Norte possui 56 Unidades do Programa Restaurante Popular em funcionamento, que estão espalhados em 34 municípios.

O município de Mossoró tem unidades do Restaurante Popular em operação. A mais nova estrutura do serviço está localizada na Rua Felipe Camarão, no bairro Doze Anos, e fornece 700 refeições diárias no horário de almoço para usuários do centro da cidade e imediações.

O restaurante substituiu a unidade que ficava no bairro Paraíba, que foi fechada em razão das chuvas do início do ano. A nova estrutura se soma aos restaurantes que estão presentes nos bairros Abolição IV, Santo Antônio, Alto São Manoel e nas dependências da UERN.

Atualmente, o Rio Grande do Norte possui 56 Unidades do Programa Restaurante Popular em funcionamento, que estão espalhados em 34 municípios. São servidas, diariamente, das 10h30 às 14h, aproximadamente 30 mil refeições do tipo almoço. O custo é de R$ 1,00.

O programa Restaurante Popular é administrado pela Coordenadoria Operacional de Desenvolvimento Social (CODES), órgão vinculado à Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social (Sethas).

O investimento anual é de aproximadamente R$ 47 milhões provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), recurso destinado para ações de Segurança Alimentar e Nutricional.

“O Restaurante Popular é muito importante e não só para a população de rua, mas para muitos trabalhadores que trabalham mais distantes e não podem se deslocar para casa neste horário”, comenta o servidor público Pedro Filho.

O Programa Restaurante Popular foi criado em 2002, no Rio Grande do Norte, com o objetivo de atender a necessidade de fornecer refeições saudáveis e adequadas, de acordo com os padrões higiênicos-sanitários e as recomendações nutricionais do Ministério da Saúde (MS).

O programa atende, prioritariamente, os segmentos da em situação de insegurança alimentar e os trabalhadores urbanos de baixa renda e informais, a um preço acessível.