3º Feirão da Empregabilidade acontece nesta quarta (3) com mais de 400 vagas para Mossoró

A Prefeitura de Mossoró realiza nesta quarta-feira (3), o “3º Feirão da Empregabilidade”. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), em parceria com empresas que atuam no município de Mossoró.

O Feirão acontecerá na Estação das Artes Elizeu Ventania, das 8h às 16h, sem pausa para almoço. Podem participar residentes em Mossoró, que têm a partir dos 18 anos.

A diretora administrativa da Sedint, Meire Duarte, orientou que os candidatos interessados acessem antecipadamente o painel de emprego, no site da Prefeitura de Mossoró, e olhem quais vagas estão sendo disponibilizadas e os requisitos necessários para concorrer a cada uma delas.

Acesse o Painel de Emprego AQUI!

Até a última atualização desta matéria, mais de 400 vagas estavam disponíveis. Segundo Meire, esse número pode aumentar, visto que ainda existem empresas buscando a secretaria para participar do Feirão.

O Feirão da Empregabilidade é uma oportunidade de juntar as pessoas que estão precisando de emprego, com aquelas que estão necessitando de mão de obras em suas empresas.

Na edição passada, foram oferecidas mais de 500 vagas e, segundo Meire Duarte, todas as empresas conseguiram selecionar, durante o evento, candidatos para seguirem com as demais etapas do recrutamento.