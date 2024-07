Reitora Cicilia Maia recebe Aduern e DCE em assembleia sobre melhorias na universidade

A reitora Cicília Maia e o vice-reitor Chico Dantas participaram do ato, acolhendo os representantes do movimento e demonstrando disposição para o diálogo. Além do reajuste salarial, os docentes pleiteiam a melhoria da infraestrutura universitária, ampliação das ações de assistência estudantil, a atualização de adicional de Titulação, reajuste do auxílio saúde e retroativo dos aposentados. Também foram abordadas questões sobre o concurso público com atualização do quadro de vagas, e debater a possibilidade de retomada da Comperve. O movimento reforça a importância do diálogo entre a comunidade acadêmica e a administração da Uern, na busca coletiva e permanente por melhorias para a instituição.

A Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) recebeu na manhã desta terça- feira (02) a Assembleia Ato conjunta entre Associação dos Docentes (Aduern) e do Diretório Central dos Estudantes (DCE). O evento teve como intuito principal a campanha salarial dos professores para o ano de 2025, a melhoria da infraestrutura universitária e a ampliação das ações de assistência estudantil.

A reitora Cicília Maia e o vice-reitor Chico Dantas participaram do ato, acolhendo os representantes do movimento e demonstrando disposição para o diálogo. Durante o evento, foi realizada uma reunião entre a Reitoria e as comissões da Campanha Salarial e de Mobilização da Aduern, além de representantes do movimento estudantil.

A reitora destacou que esse é um momento importante, de construção coletiva, para o debate sobre a reposição salarial. “Precisamos somar esforços para que as coisas possam acontecer. Temos que buscar o melhor para todos nós, dentro do cenário que nos é possível”

A professora Magna Fabiana, vice-presidente da Aduern, afirmou que o documento é resultado do processo de diálogo e escuta da categoria. O professor Márcio Kleber, presidente da Comissão, destacou que o documento é fruto de diversas reuniões, e está baseado no percentual de reajuste aprovado pela categoria, que é de 102,74%.

Além do reajuste salarial, os docentes pleiteiam a atualização de adicional de Titulação, reajuste do auxílio saúde e retroativo dos aposentados. Também foram abordadas questões sobre o concurso público com atualização do quadro de vagas, e debater a possibilidade de retomada da Comperve.

Cicília Maia disse que os próximos encaminhamentos é receber formalmente a proposta da Aduern, para que a equipe possa deliberar sobre o documento para dar um retorno. “Temos certeza que a gente merece muito mais, dada a importância dos docentes. Mas vamos dando continuidade às negociações para que chegamos a um percentual dentro da nossa realidade orçamentária”, diz.

A reitora relembrou que a Universidade teve importantes conquistas nos últimos anos, como a autonomia financeira e aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de docentes e técnicos-administrativos. “Agora estamos na discussão e diálogos para a atualização do quadro de servidores”, informa.

O movimento desta manhã reforça a importância do diálogo entre a comunidade acadêmica e a administração da Uern, na busca coletiva e permanente por melhorias para a instituição.