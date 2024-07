UEI Adalgiza Fernandes Moreira passa a funcionar em novo prédio no Nova Betânia. A unidade escolar possui 150 crianças de 2 a 5 anos matriculadas. O novo prédio está instalado na rua Sebastião Dias, onde funcionou uma creche privada. A estrutura possui 11 salas de aula, com disponibilidade para ampliação de salas em 2025, 3 banheiros, sala para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), refeitório, supervisão, secretaria, direção, cozinha, quadra, piscina, área de serviço e três saídas de emergência. A UEI já está climatizada e dentro das normas de acessibilidade.

A Prefeitura de Mossoró concluiu a transferência da Unidade de Educação Infantil (UEI) Adalgiza Fernandes Moreira para um novo prédio, no bairro Nova Betânia, oferecendo à comunidade escolar uma estrutura em condições adequadas para atender as quase 150 crianças de 2 a 5 anos matriculadas no local.

O novo prédio está instalado na rua Sebastião Dias, onde funcionou uma creche privada. A estrutura possui 11 salas de aula (e com disponibilidade para ampliação de salas em 2025), 3 banheiros, sala para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), refeitório, supervisão, secretaria, direção, cozinha, quadra, piscina, área de serviço e três saídas de emergência. A UEI já está climatizada e dentro das normas de acessibilidade.

“Estamos radiantes de felicidade. Alocamos a unidade em um prédio com melhor estrutura. Conseguimos esse espaço, adequado, com acessibilidade, e estamos todos muito felizes, principalmente as crianças, os pais e os servidores desta UEI”, pontuou a diretora-executiva da Secretaria Municipal de Educação (SME), professora Evanice Fernandes.

Professora da UEI, Leila de Oliveira celebra o novo espaço. “Nós estamos muito gratas a Deus por estarmos nesse novo prédio. A gente também vê a alegria dos pais quando contemplam o espaço, ficam agradecendo. Estamos muito felizes”, afirmou.

Diretora da unidade, Maria José também reforça a importância da mudança. “É um sonho realizado. Queremos agradecer a Deus por hoje estarmos nesse espaço, que possibilita uma qualidade melhor às nossas crianças, melhorando também o ensino, e nossos agradecimentos à Secretaria de Educação”, disse.

Coordenadora de Educação Infantil da SME, a professora Alaíde Andrade destaca que a nova estrutura da UEI possibilita avanços no processo de ensino-aprendizagem das crianças. “A UEI está preparada, tanto pedagogicamente quanto estruturalmente, para receber as crianças. Foi um avanço muito grande”, finalizou.