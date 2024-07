A solenidade acontecerá hoje à noite, no Requinte Buffet, às 18h. O evento reunirá jovens formandos, seus familiares, monitores, professores e toda equipe da Semasc que coordena o programa. Também se farão presentes diversas autoridades que contribuíram de forma direta e indireta para a realização dessa formação. O programa “Jovem do Futuro” oferece uma bolsa de estudo no valor R$ 300,00 mensal durante o período de quatro meses. Uma oportunidade de formação em cursos de cidadania e profissionalizantes no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), estará realizando a solenidade de certificação da segunda edição do Programa “Jovem do Futuro”, nesta quarta-feira (03).

O programa “Jovem do Futuro” oferece uma bolsa de estudo no valor R$ 300,00 mensal durante o período de quatro meses. Uma oportunidade de formação em cursos de cidadania e profissionalizantes no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

“É com imensa satisfação que estamos concluindo a segunda edição do programa ‘Jovem do Futuro’ com a solenidade de certificação dos nossos mil jovens. Essa solenidade marca o momento de eles receberem o documento, o certificado de participação no programa e de estarem aptos a seguir para o mercado de trabalho, aproveitando a oportunidade que o programa proporcionou para eles”, declarou a coordenadora do programa, Sheyla Pedrosa.

A solenidade acontecerá hoje à noite, no Requinte Buffet, às 18h. O evento reunirá jovens formandos, seus familiares, monitores, professores e toda equipe da Semasc que coordena o programa. Também se farão presentes diversas autoridades que contribuíram de forma direta e indireta para a realização dessa formação.