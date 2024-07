Praça dos Pintos foi revitalizada e será entregue nesta quarta (03); obra faz parte do Mossoró Realiza

A obra atende reivindicação antiga dos moradores daquela região. Além da reforma da praça, também recebeu revitalização o canteiro central da Rua da Guia, no bairro Pintos. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a reforma do equipamento contempla passeio em piso intertravado, instalação de academia da terceira idade, playground, iluminação em LED, bancos em concreto e paisagismo. Com 604,07 m² de área construída, a estrutura também contará com acessibilidade. O evento de reinauguração será às 17h30.