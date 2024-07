3º Encontro da Marcha Mundial das Mulheres terá presença da Governadora e Ministra Cida Gonçalves

A governadora do Estado, Fátima Bezerra, e a Ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, já confirmaram presença na abertura oficial do encontro que será no sábado, 06, às 17h, na Escola de Governo em Natal. Mais de mil mulheres de 23 estados do Brasil, delegação internacional da Marcha Mundial e outros movimentos sociais do Brasil e do mundo oestarão presentes no 3º Encontro Nacional da Marcha Mundial das Mulheres “Nalu Faria”. O Encontro será apenas para militantes inscritas, mas terá dois momentos abertos para participação do público geral. A abertura oficial no dia 06, citada acima, e o ato público: "Feminismo é revolução: Por soberanias populares e bem viver!" que acontecerá na segunda, 08, a partir das 15h no Midway.

“A vinda da ministra Cida Gonçalves é importante para nós, pois ela terá oportunidade de obter subsídios para a construção de políticas públicas ao escutar as mulheres. Além disso, essa iniciativa demonstra que contamos com uma representação no Governo Federal atenta e comprometida em promover ações por meio do diálogo com os movimentos sociais”, afirma Adriana Vieira, da coordenação nacional da Marcha Mundial das Mulheres e militante do movimento no Rio Grande do Norte.





A delegação internacional da Marcha Mundial também estará presente no RN e participará ativamente do 3º Encontro Nacional. Entre os membros da delegação estão a turca Yildiz Temürtükan, Secretária Internacional da Marcha Mundial das Mulheres; a venezuelana Alejandra Laprea da Marcha Américas, representando o secretariado internacional; e mais Pınar Yüksek e Pınar Abdal da Turquia, que trarão suas perspectivas e experiências para enriquecer as discussões sobre os desafios enfrentados pelas mulheres globalmente. A presença dessas líderes internacionais destaca o caráter diverso do evento, promovendo um intercâmbio de ideias, lutas e estratégias feministas entre diferentes contextos culturais e sociais.





Outros movimentos sociais do Brasil e do mundo também participarão do encontro, como Articulação de Mulheres Brasileiras; Alba Movimentos; Amigas da Terra Brasil; Amigos da Terra Internacional; Centro Marthin Luther King; Central de Movimentos Populares; CUT Nacional; Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas – CONAQ; Escola Internacional para Organização Feminista Berta Cáceres – IFOS; MAB; MST; MTST; Rede Latinoamericana de Mujeres e Rede Xique Xique.





O Encontro será apenas para militantes inscritas, mas terá dois momentos abertos para participação do público geral. A abertura oficial no dia 06, citada acima, e o ato público: "Feminismo é revolução: Por soberanias populares e bem viver!" que acontecerá na segunda, 08, a partir das 15h no Midway.





A cobertura, sínteses e notícias do encontro será disponibilizada diariamente no site e nas redes sociais da Marcha Mundial das Mulheres Brasil.

Programação - 3º Encontro Nacional MMM "Nalu Faria"

Toda a programação do encontro ocorrerá nos espaços da Escola de Governo no Centro Administrativo do Rio Grande do Norte, Avenida Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova – Natal/RN.

Sábado – dia 06 | Abertura e Conjuntura

9h: Abertura interna do encontro com mística e acolhimento | Plenária grande

10h: Mesa - Feminismo e os desafios da conjuntura

14h - 16h30: Grupos de debate - Feminismo e os desafios da conjuntura

17h -19h: Abertura do 3° Encontro Nacional da Marcha Mundial das Mulheres “Nalu Faria” | Plenária grande

20h - 22h30: Cultural | Escola de Governo

Domingo – Dia 07 | Resistências, Lutas e Alternativas

9h – Mística e chamamento para presença | Plenária grande Mesa - 6ª Ação Internacional “Seguiremos em marcha contra as guerras e o capital, por soberanias populares e bem viver”

10h – 12h: Seminários: Eixos da 6ª Ação Internacional | Auditórios

Seminário 1 - Defender os bens comuns contra as corporações transnacionais: Justiça climática, luta contra a mineração e os impactos da energia eólica e solar.

Seminário 2 - Paz e desmilitarização: Enfrentamento a violência contra as mulheres, o racismo e a luta por paz e desmilitarização

Seminário 3 - Economia feminista baseada na sustentabilidade da vida e soberania alimentar: luta pela terra e território, agroecologia, agricultura urbana e cozinhas coletivas e a relação com economia solidária.

Seminário 4 - Economia feminista baseada na sustentabilidade da vida: mundo do trabalho e alternativas para autonomia das mulheres

Seminário 5 - Autonomia sobre nossos corpos e sexualidade: Legalização do aborto, luta contra a mercantilização da vida das mulheres e autonomia dos corpos e sexualidade.

14h – 17h30 – Socialização dos debates e construção da agenda política | Plenária geral

18h30 – 22h30 – Cultural | Escola de Governo

Segunda – Dia 08/07 | Organicidade

9h – Mística e chamamento para presença | Plenária grande

Mesa: Os princípios organizativos da Marcha Mundial das Mulheres e formas de continuar fortalecendo o nosso movimento.

10h – 12h – Debate em grupos: Organicidade da Marcha Mundial das Mulheres | Auditórios

15h: Ato Público | Em frente ao IFRN Campus Central

18h30 - 22h30: Cultural | Escola de Governo









Terça – Dia 09/07 | Organicidade e Encerramento

9h: Mística e chamamento para presença | Plenária grande

Mesa: Organização da Marcha Mundial das Mulheres

10h - 12h: Debate em grupos: Organicidade da Marcha Mundial das Mulheres | Auditórios

1h - 17h: Plenária final: calendário de lutas e apresentação da declaração do 3° Encontro da Marcha Mundial das Mulheres “Nalu Faria” | Plenária Geral

17h: Ciranda de encerramento