Governo abre licitação para construção da estrada de acesso ao Santuário Irmã Lindalva

O Governo do Rio Grande do Norte publicou nesta quarta-feira (3) o aviso de licitação para construir o acesso rodoviário ao Santuário Irmã Lindalva, na região Oeste. A previsão é de que o início das obras aconteça em agosto.

Segundo a governadora Fátima Bezerra, o projeto contempla uma estrada de pouco mais de cinco quilômetros. A sessão pública da licitação está prevista para o dia 17 de julho.

“A primeira etapa de recuperação das nossas estradas, onde estão sendo investidos mais de R$ 400 milhões, continua a todo vapor. Publicamos o edital para a contratação da empresa que vai realizar o tão sonhado acesso ao Santuário Irmã Lindalva, conforme eu já havia anunciado na semana passada”, disse a chefe do Executivo estadual, lembrando do anúncio feito por ela no encerramento dos festejos de São João Batista, em Assu, no dia 24 de junho.

A nova estrada vai interligar a BR-304 ao ponto de peregrinação, localizado na comunidade Sítio Malhada da Areia, local de origem da freira Lindalva Justo de Oliveira.

Nascida em Assu, em 1953, ela fez parte das Irmandade Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. A religiosa morreu em Salvador (BA), em 1993, assassinada ao se defender de um assédio. Considerada uma mártir, foi beatificada pelo Vaticano em 2007.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, a estrada deve ser construída em um prazo de cinco meses.

“Com o edital já publicado no Diário Oficial, em poucos dias teremos o procedimento licitatório e a contratação até o mês de agosto para a execução dessa obra tão esperada”, disse. A proposta é que a empresa contratada faça os serviços de pavimentação e sinalização da estrada.