Estelionatário usa nome do diretor do IDEMA para aplicar calote

Pessoa ainda não identificada está usando o nome do atual diretor do Idema, Leon Aguiar, na tentativa de aplicar golpes no Rio Grande do Norte.

Na última sexta-feira (08), um empresário foi contatado pelo golpista, que se identifica como sendo secretário do diretor do Idema e pede em nome dele dinheiro para pagar custos com veículos no valor de R$ 100.000(cem mil reais).

Para praticar o ato ilícito, o golpista envia mensagem via Whattsapp com o número da conta poupança para depósito.

O diretor do Idema rechaça veementemente tal prática e esclarece que a informação é fraudulenta e inverídica, além de ressaltar que o ocorrido já está sob domínio das autoridades policiais para as providências cabíveis.

“Fui totalmente surpreendido nesta segunda-feira(11) com a informação que, na última sexta-feira(8), um empresário recebeu o contato, por meio de ligações e mensagens, supostamente, de um funcionário se identificando como meu secretário para cobrar quantias referentes a despesas do Instituto.

Estive no início da tarde na polícia para fazer um boletim de ocorrência e passar todas as informações necessárias. Conto com o trabalho das autoridades policiais para identificar e aplicar as medidas adequadas”, afirmou Leon Aguiar.

O diretor geral do Idema ainda destacou que não é a primeira vez que usam o nome dos gestores da instituição para esta prática ilícita.

“Em anos anteriores, diretores passaram pelo mesmo problema”. Ele esclarece, também, que qualquer tentativa de extorsão ou pedido de dinheiro deve ser totalmente desconsiderada.